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Maraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Maraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 24.01.2024 10:48
  • Giriş: 24.01.2024 10:48
  • Güncelleme: 24.01.2024 10:51
Kaynak: Haber Merkezi
Maraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem

Maraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin 7 km derinlikte meydana geldiği aktarıldı. 

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