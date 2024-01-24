Maraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Maraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Maraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin 7 km derinlikte meydana geldiği aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 23, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-24
Saat:01:15:53 TSİ
Enlem:38.01917 N
Boylam:36.39944 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/FsR61XZV8F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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