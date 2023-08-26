Maraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Maraş'ta saat 11.58'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Maraş'ta saat 11.58'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.