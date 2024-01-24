Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Maraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında devrildi: Operatör enkaz altında

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım işlemleri sırasında, iş makinesinin üzerine devrildi. İş makinesinin operatörü enkaz altında kaldı.

Güncel
  • 24.01.2024 16:06
  • Giriş: 24.01.2024 16:06
  • Güncelleme: 24.01.2024 16:13
Kaynak: AA
Maraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında devrildi: Operatör enkaz altında

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.

BirGün'e Abone Ol