Maraş'ta bir erkek evli olduğu Emine'yi silahla vurarak katletti

Kahramanmaraş’ta Mert Boynueğri isimli erkek, evli olduğu Emine Boynueğri’yi tabancayla vurarak katletti. Mert Boynueğri, aynı tabancayla intihar etti.

Kahramanmaraş’ta Mert Boynueğri (37), evli olduğu Emine Boynueğri’yi (34) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Mert ve Emine Boynueğri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mert Boynueğri tartışma sırasında, Emine Boynueğri'yi tabancayla vurarak öldürdü.

Mert Boynueğri daha sonra kendisini de vurarak intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, şahısların cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.