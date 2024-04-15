Maraş'ta bir eve silahlı saldırı

Maraş'ta bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucu evde hasar oluştu. Zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncel 15.04.2024 13:54 Giriş: 15.04.2024 13:54

Güncelleme: 15.04.2024 13:57 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA