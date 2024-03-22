Maraş'ta sağlam site için ‘rezerv alan’ gerekçesiyle yıkım kararı

Maraş'ta bulunan Dilsude Sitesi depremlerde hafif hasar aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye yetkilileri, sitede yaşayanlara "Tadilat yapıp oturabilirsiniz" dedi. Ancak tadilatına 12 milyon TL harcanan site, rezerv alan ilan edildi.

6 Şubat depremlerinde az hasarlı çıkan ve Maraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi’nin "Tamirat yapıp oturabilirsiniz" dediği belirtilen Dilsude Sitesi "rezerv alan" ilan edildi.

Üç bloklu sitede oturanlar karar tepkili. Sitenin müteahhidi İsmail Şeref Alkış, sağlam olan site için yıkım kararının yanlış olduğunu belirterek, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden ekipler geldi, binanın beton ölçümlerinin ve performans analizlerinin çok yüksek olduğunu belirttiğimiz halde maalesef burası rezerv alanına dahil edilmiş ve yıkmak istiyorlar” dedi.

Dilsude Sitesi, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Maraş'ta en çok yıkımın yaşandığı bölgelerden olan Azerbaycan Bulvarı’nda bulunuyor. Beş yıllık olan üç bloklu sitenin deprem sonrası yapılan beton ölçümlerinin ve performans analizlerinin çok yüksek çıktığı, bu durumun yetkililer tarafından da teyit edildiği belirtiliyor. Buna rağmen alınan rezerv alan kararı da dolayısıyla tepki çekti. Sitede yaşayanlar, bloklardan birine "Bu sağlam sembol sitemizi yıkıyorlar” yazılı pankart astı.

'BİZİ BURADAN GÖNDERECEKLER'

Müteahhit Şeref Alkış, alınan kararla üç bloklu sitenin yıkılacağını söyledi. Dilsude Sitesi dışında rezerv alanında yer alan başka bir bina ile özel hastanenin de yıkılacağını ifade eden Alkış, bir an önce bu karardan dönülmesi çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Bize gelen bir yazıyla sağlam olan bu binayı boşaltmamız gerektiğini, bölgenin rezerv alanı ilan edildiğini öğrendik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden ekipler geldi, binanın sağlam olduğunu, yıkılmaması gerektiğini, binanın beton ölçümlerinin ve performans analizlerinin çok yüksek olduğunu belirttiğimiz halde maalesef burası rezerv alanına dahil edilmiş ve yıkmak istiyorlar. Burası 3 blok ve 57 bağımsız bölüm ile 8 dükkan var. Yazık, bu milli servet yıkılmasın. Biz burayı teslim edeli yaklaşık 5 yıl oldu, kullanma izni alınmış, tüm mühendislik birimlerine uyulmuş, sapasağlam bir bina. Genelde uygulama metrekaresi belli bir birim fiyat üzerinden, burası sağlam bina olduğu için çarpacaklar, belli bedel ödeyip bizi buradan gönderecekler."

TADİLATINA YAKLAŞIK 12 MİLYON LİRA HARCANDI

Sitede oturan Mustafa Taşçı ise depremden sonra binayı defalarca kontrol ettirdiklerini her defasında da binanın çok sağlam çıktığını ifade ederek "Bina hasar tespitinde az hasarlı çıkmıştı. Bunun üzerine üniversiteden profesörlerin de oluştuğu 3, hatta 4 ekip bir de ayrıca dükkan bakmak için gelen kurumsal banka numunelerini alıp baktırdı. Hepsinde hasarsız olarak görüldü" dedi.

"Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Buraya taşınmamızda bir sakınca var mı? Rezerv alana giriyor mu?’ diye sorduk" diyen Taşçı, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Onlar, buranın yedek rezerv alanda olduğunu ve girmeyeceğini söylediler. ‘Tamirat, tadilat yapın’ deyip, girmemizi istediler. Dış cephesine mantolama yaptık, daire içlerine ve merdiven boşluklarına tadilat yaptık, masrafımız oldu. Bize yıkılacağını söyleyecekleri yerde, niye bu kadar para harcattılar? Bu kadar test ve numuneden sonra, bu kadar bilirkişiden, uzman ve mühendisin görüşünden sonra hangi teknik veriye dayanarak burası yıkılmak isteniyor, bunu da merak ediyorum açıkçası."

'YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇTIK'

Sitede oturan avukat Neslihan Koca Nergiz de yıkıma müsaade etmeyeceklerini belirterek, “Biz sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzün peşine gideceğiz ve bununla ilgili olarak da mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi. Nergiz, "İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talepli olarak davamızı açtık. Yargılamaya sonuna kadar güveniyoruz, sonuna kadar peşindeyiz ve bunu asla bırakmayacağız. Bunu da özellikle söylemek istiyoruz. Hukuki bir meseledir ve sonuna kadar da devam edeceğiz” diye konuştu.