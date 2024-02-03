Maraş ve Elazığ'da art arda depremler

AFAD'ın aktardığına göre, saat 04.17'de Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.35'te ise merkez üssü Maraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Güncel 03.02.2024 06:53 Giriş: 03.02.2024 06:53

Güncelleme: 03.02.2024 07:17 Kaynak: Haber Merkezi

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AFAD'ın aktardığına göre, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta art arda depremler meydana geldi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Sivrice olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. MARAŞ'TA DA DEPREM Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.35'te merkez üssü Türkoğlu olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.