Maraş’a ‘ek’ zehir yağdıracak proje

Maraş Afşin-Elbistan santralinde iki ilave ünite planına yaşam savunucuları tepkili. Yapılan açıklamada “Afete dirençli kurulacak yeni kentimizde kömüre mahkum olmadan insanca yaşamak istiyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu Afşin-Elbistan termik santralinde kurulmak istenen iki ek üniteye ilişkin bir açıklama yaptı.

Projenin 2 Nisan’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda ele alınacağı belirtilen açıklamada “Afşin-Elbistan termik santralinde 4’er ünite bulunuyor. Şimdi iki ek ünite yapılmak isteniyor. 40 yıldır bölgede yaşayanlar kömürden zarar görüyor” denildi.

GÖKTEN KÜL YAĞIYOR

Afşin’de Çevre Bakanlığı’nın hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunmadığı belirtilen açıklamada özetle şöyle denildi:

Kirliliği gözle görmek mümkün. Kömürlü termik santrallerin bacalarından kül yağıyor.

Elbistan’daki istasyonda ölçülen kirlilik çok yüksek. Çevre Bakanlığı’nın verilerine göre ince partikül madde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün önerdiği sınır değerlerin 5 katı. Kaba partikül madde ise 3,6 katı. Partikül madde kansere yol açan 1. grup etmenler arasında.

Afşin A Santrali’ne eklenecek iki yeni ünite 1900 erken ölüme neden olacak. Santralin salacağı partikül madde kirliliği, Karadeniz Bölgesi’ne kadar yayılacak. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Elbistan Sağlık Grup Başkanlığı’nın kayıtları, Afşin A Santrali’nin açılışını takiben bölgedeki kanser vakalarının sekiz kat arttığını ortaya koyuyor.

Afşin - Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu’ndan Mehmet Dalkanat şöyle konuştu: “Elbistan’da kanser olmayan ev yok. Üstelik ne göçmen kuşlar geliyor buraya ne 5 bin yıllık asmalar üzüm veriyor. Şimdi depremle birlikte insanımız da göç etmek zorunda kaldı. Deprem sonrası iki termik santral durunca biz on yıllardır ilk defa temiz bir havada baharın kokusunu alabilmiştik. Elbistan Ovası, Türkiye’nin dördüncü büyük ovası ve birinci sınıf tarım arazilerinden oluşuyor. Biz kömüre mahkum değiliz, afete dirençli kurulacak yeni kentimizde kömüre mahkum olmadan insanca yaşamak istiyoruz.”

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AYM’DEN SANTRAL KARARI

AYM (Anayasa Mahkemesi), hukuka aykırı çalışan Aliağa’daki İzdemir-II Termik Santrali davasında, “Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine” karar verdi. Avukat Arif Ali Cangı santralin kapatılması gerektiğini söyledi.

ÇED uygunluğunun ortaya konulmadığının altını çizen AYM, ÇED olumlu kararlarının hukuka uygun olduğuna ve davaların reddine ilişkin kararların ilgili ve yeterli bir gerekçeye dayanmadığını değerlendirdi. Kamusal makamların olaya gereken özenle yaklaşmadıkları, yükümlülüklerini yerine getirmediği ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.