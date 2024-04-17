"Maratonİzmir" için geri sayım başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin beşincisini düzenleyeceği Maratonİzmir, 21 Nisan Pazar günü koşulacak.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin beşincisini düzenleyeceği Maratonİzmir için geri sayım başladı. 21 Nisan Pazar günü koşulacak maratona 38 ülkeden ve Türkiye’nin dört bir yanından 5 bin 600 sporcu katılacak.

AVEK Otomotiv’in ana sponsor olduğu Maratonİzmir, Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Bir Dünya” için belirlediği küresel amaçlar doğrultusunda bu yıl “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” mottosuyla düzenleniyor. World Athletics’te dünyanın en hızlı maratonları listesine giren organizasyonda yeni rekorların kırılması bekleniyor.

Bu yıl koşuda Ersun Yanal Vakfı’nı kurarak Türkiye’de çocukların ve gençlere fırsat eşitliği yaratmak için öncü bir hareket başlatan Teknik direktör Ersun Yanal ile Okyanus Yedilisi’nde dört kanalı yüzerek geçmeyi başaran ilk ve tek Türk kadını Bengisu Avcı da parkurdaki yerini alacak. Sidrex Koşu Takımı ve Bengisu Avcı, Sağlıkta Kalite Derneği’nin (SAĞKAL) İzmir Eczacı Odası ile birlikte düzenlediği “Hayat Kurtaran Bileklikler” kampanyası için koşacak.

42 KİLOMETRELİK YARIŞIN STARTI SABAH 8’DE VERİLECEK

Türkiye’nin en hızlı parkuru Maratonİzmir’in startı saat 08.00’de Şair Eşref Bulvarı’ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek. 42 kilometrelik yarışta yer alacak 600 atlet Alsancak üzerinden Karşıyaka’ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi’ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na varacak atletler, İzmir Marina’dan dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

Maratonİzmir kapsamında 10 kilometrelik koşu da düzenlenecek. Bu yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan 07.00’de verilecek. Atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak. 10 kilometrelik koşuya 5 bin atlet katılacak.