Marca'dan Carlo Ancelotti'ye 'Arda Güler' çağrısı

Marca, Osasuna maçının son dakikalarında oyuna giren ve orta sahaya yakın mesafeden şutunda direkten dönen Arda Güler için Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye çağrıda bulundu: "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi"

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 29. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti.

85. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'in 90+3. dakikada uzaklardan şutunda top direkten döndü.

ANCELOTTİ'DEN YORUM

Rel Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in 90+3. dakikada gol olmasa da futbolseverleri heyecanlandıran şutuyla ilgili bir soruya cevap verdi.

İtalyan teknik direktör, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol" şeklinde konuştu.

MARCA'DAN ÇAĞRI

Diğer yandan Real Madrid'de özellikle Arda'yı ön plana çıkarmaya devam eden Marca gazetesi, internet sayfasında Türk futbolcu için "dahi" yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi" çağrısında bulundu.