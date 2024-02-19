Marca duyurdu: Mbappe, Real Madrid ile anlaştı

Sezon sonu PSG'den ayrılacağını duyuran Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile anlaştığı öne sürüldü. Madrid ekibine yakınlığıyla bilinen Marca, Mbappe ile Real'in 5 yıllık sözleşme imzalayacağını belirtti.

Haberde Mbappe'nin yıllık kazancının henüz netleşmediği belirtilirken yıldız futbolcunun Real Madrid'in teklifinin yıllık yaklaşık 50 milyon euro olduğu ifade edildi.

Haberde İspanyol kulübünün, Mbappe'nin imaj haklarından da pay almak istediği de yazıldı.

Habere göre Mbappe'nin PSG'den yeni bir teklif istemediği, Fransız kulübün de yeni bit sözleşme önermeyeceği öne sürüldü.

Dünyanın en iyi futbolcularından Kylian Mbappe, geçen hafta sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını ve sezon sonu PSG'den ayrılacağını kulüp yönetimine bildirdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Mbappe, takımının cumartesi günü Nantes ile ligde oynadığı maça yedek kulübesinde başladı. Oyuna sonradan giren Mbappe, 78. dakikada penaltıdan bir gol kaydetti.

25 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e transferine kesin gözüyle bakılıyor.

MBAPPE VE REAL MADRİD DEDİKODULARI

Kylian Mbappe'nin ismi, 2017'de PSG'ye imza attığı günden beri Real Madrid ile anılıyor. Mbappe'nin Real Madrid'e 2021 yazında, sözleşmesinin bitmesine 1 sene kala katılabileceği yazılmış ancak PSG, Madrid'in teklifini reddetmişti. Mbappe daha sonra yaptığı açıklamada o yaz Madrid ekibine katılmayı talep ettiğini söylemişti.

İki taraf arasındaki en büyük temas ise 2022'de kurulmuştu. PSG ile sözleşmesi sona eren Mbappe'nin Real'e katılmasına kesin gözüyle bakılsa da Mbappe, Paris ekibinin astronomik teklifini kabul etmiş ve 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Mbappe, geçtiğimiz yaz ise 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacağını ve 2024 yazında kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. PSG yönetimi ise Mbappe'nin ya yaz aylarında bonservis bedeliyle takımdan ayrılmasını ya da sözleşme uzatmasını talep etmişlerdi. Ancak ikisi de gerçekleşmedi ve Mbappe oynamaya devam etti.

Eğer Mbappe kontratındaki 1 yıllık opsiyonu kullanmazsa sözleşmesi bu yaz sona erecek ve bonservis bedeli olmadan başka bir takımla anlaşabilecek.