Mardin'de 21 kişinin öldüğü iki kazaya ilişkin davada TIR şoförü tahliye edildi

Mardin'in Derin ilçesinde 20 Ağustos 2020 tarihinde 1'i polis 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 5 kişinin yargılandığı davada tutuklu yargılanan TIR şoförü Yunus Ş'nin tahliyesine karar verildi.

Mardin'de art arda meydana gelen, 21 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin tutuklu olan sanıklardan TIR şoförü tahliye eidldi.

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık TIR şoförü Yunus Ş. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz yargılanan şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G. ile kazaya karışan ilk TIR'ın sürücüsü Umut G'nin katılmadığı duruşmada, yaralılar ve ölenlerin yakınları hazır bulundu.

Sanık Yunus Ş. savunmalarını yineleyerek, tahliyesini talep etti.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mağdurların avukatları ise tutuklu sanığın mevcut halinin devamına, tutuksuz Umut G'nin de kaçma ihtimaline karşı tutuklanması talebini bildirdi.

Avukatı da tutuklu sanık Yunus Ş'nin tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Ş'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, TIR şoförlerinden Umut G. ve Yunus Ş. ile şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen kazada, 1'i polis olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı.