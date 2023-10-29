Mardin'de 29 Ekim töreninde Erdoğan görselinin yer aldığı pankart öğrencilere taşıtıldı

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı töreninde öğrencilere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görselinin yer aldığı pankart taşıtıldı.

Mardin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde öğrencilere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait görselin yer aldığı pankart taşıtıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen programda "Yüzyılın mirasıyla geleceğe imza" ve "Türkiye Yüzyılı" gibi AKP'nin sloganlarının yer aldığı pankart öğrencilere taşıtıldı.

Pankartta ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baykar'a ait Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) imzaladığı anın fotoğrafı yer aldı.

Fotoğraf: AA

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un da yer aldığı programda öğrencilere taşıtılan pankartta 'Erdoğan pankartında' Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına ya da adına ise yer verilmedi.