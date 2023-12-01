Mardin'de 3 gündür kayıp kişi kiraladığı evde ölü bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır (18), kiraladığı evde ölü bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üç gündür kendisine ulaşılamayan ve hakkında kayıp ihrabında bulunulan kişi kiraladığı evde ölü bulundu.

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır’ın ailesi, durumu polise bildirdi. Bulunması için çalışma başlatan polis, Mehmet Çakır’ın Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi’nde bir apartman dairesi kiraladığını belirledi.

Dün akşam saatlerinde adrese giden, kapıyı açan olmayınca çilingirle içeri giren ekipler, Çakır’ı hareketsiz buldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Çakır’ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.