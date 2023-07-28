Mardin'de 6. kattan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde Bağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katında bulunan dairesinden düştüğü iddia edilen G. U. isimli kadın hayatını kaybetti.

Mardin'in Midyat ilçesinde, bir apartmanın 6. katındaki daireden düştüğü ileri sürülen kadın yaşamını yitirdi.

Bağlar Mahallesi'nde, bir apartmanın 6. katındaki daireden, G.U'nun düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan G.U, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

G.U'nun kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"ŞÜPHELİ ÖLÜM"

Erkeklerin kadınlara yönelik şiddeti her geçen gün artarken kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçen pek çok cinayetin sır perdesi aralanabilmiş değil. Son yıllarda "balkondan düşme" nedeniyle yaşamını yitiren kadın sayısında artış gözlemlendi. Son 2 yılda en az 93 kadının "yüksekten düşerek" yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.