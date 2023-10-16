Mardin'de 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklar 'nişanlandırıldı'

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan 8 ve 9 yaşındaki çocuklar için aile arasında 'nişan' töreni düzenlendi. Törene ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılıp tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlatıldığını açıkladı.

Güncel 16.10.2023 15:05 Giriş: 16.10.2023 15:05

Güncelleme: 16.10.2023 15:18 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Mardin'de beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında düzenlenen 'nişan' törenine ilişkin inceleme başlatıldı. Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.’nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.’nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında 'nişan' töreni düzenlendi. Evde düzenlenen 'nişan' töreninde çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Fotoğraf: DHA Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.