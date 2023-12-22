Mardin'de askeri araç şarampole devrildi
Mardin'de askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Mardin'in Midyat ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 2 asker yaralandı.
Askeri araç Şenköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 asker yaralandı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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