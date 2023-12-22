Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin'de askeri araç şarampole devrildi

Mardin'de askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 22.12.2023 14:21
  • Giriş: 22.12.2023 14:21
  • Güncelleme: 22.12.2023 14:25
Kaynak: AA
Mardin'de askeri araç şarampole devrildi
Fotoğraf: DHA

Mardin'in Midyat ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 2 asker yaralandı.

Askeri araç Şenköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 asker yaralandı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 