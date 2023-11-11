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Mardin'de düğünde havaya ateş açılması sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'ndeki düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Güncel
  • 11.11.2023 23:43
  • Giriş: 11.11.2023 23:43
  • Güncelleme: 11.11.2023 23:47
Kaynak: AA
Mardin'de düğünde havaya ateş açılması sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı

Mardin'in Derik ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Kırsal Göktaş Mahallesi'ndeki düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu Ömer Ç. (11), Özlem V. (29), Selman Y. (22), Gazal E. (18), Faike Y. (40), Narin T. (18) ve Ali E. (18) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ömer Ç, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.​​​​​​​

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