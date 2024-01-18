Mardin'de iki aile arasındaki taşlı sopalı kavga: 9 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kuyular Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle Acar ve Çalışkan aileleri arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

Güncel 18.01.2024 14:18 Giriş: 18.01.2024 14:18

Güncelleme: 18.01.2024 14:30 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Mardin'de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 9 kişi yaralandı. Kırsal Kuyular Mahallesi'nde Acar ve Çalışkan aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah, Abdulhalit, Suat, Vefa, Kenan ve Zerga Acar ile Ahmet, Abdulilah ve Behiye Çalışkan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.