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Mardin'de istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu yüksekten düşen 2 işçi yaralandı.

Güncel
  • 03.03.2024 18:44
  • Giriş: 03.03.2024 18:44
  • Güncelleme: 03.03.2024 18:45
Kaynak: AA
Mardin'de istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
FOTOĞRAF: AA

Mardin'de, istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu yüksekten düşen 2 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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