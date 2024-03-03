Mardin'de istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu yüksekten düşen 2 işçi yaralandı.
Kaynak: AA
Mardin'de, istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu yüksekten düşen 2 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.