Mardin'de kediyi ezip kaçan sürücüye 7 bin 216 lira ceza
Mardin’de sokak kedisini ezerek kaçan sürücü, gözaltına alındı. Sürücüye 7 bin 216 lira ceza kesildi.
Kaynak: DHA
Mardin'in Artuklu ilçesinde evinde 9 kedi besleyen güzellik salonu işletmecisi Berfin Bilbay'ın iş yerinin önünde baktığı 4 sokak kedisinden biri, yola çıktığı sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin altında kaldı.
Kedi ağır yaralandı.
Durumu fark eden Bilbay'ın çağırdığı veteriner hekimin müdahalesine rağmen kedi, yaşamını yitirdi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın ardından sürücü, gözaltına alındı. Sürücüye, hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan 7 bin 216 lira ceza kesildi