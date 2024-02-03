Mardin'de sağlık çalışanları darp edildi: 5 kişi gözaltında

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde görevli sağlık çalışanları arasında kavga çıktı. Hemşire T.B'nin arkadaşlarına haber vermesi üzerine bir grup hastaneye gelerek sağlık çalışanlarını darp etti. olayda 5 kişi gözaltına alındı.

Güncel 03.02.2024 17:10 Giriş: 03.02.2024 17:10

Güncelleme: 03.02.2024 17:11 Kaynak: AA

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Mardin'de sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde görevli hemşire T.B. ile aynı serviste görevli sağlık çalışanları arasında tartışma yaşandı. T.B'nin arkadaşlarına haber vermesi üzerine bir grup hastaneye gelerek sağlık çalışanları S.K, D.Ç, İ.K, A.Ç. ve M.H.K'yi darbetti. DARP RAPORU ALINDI Yaralılardan M.H.K'nin hastanede tedavisi sürerken, diğer sağlık çalışanları darp raporu alarak şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan da hastanede sağlık çalışanlarını ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.