Mardin'de seyir halindeki araca silahlı saldırı
Mardin'de seyir halindeki araca yönelik silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde 60 yaşındaki Ş.Ç'nin kullandığı otomobile seyir halindeyken, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir başka otomobilden ateş açıldı.
Saldırıda, Ş.Ç. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ş.Ç, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.