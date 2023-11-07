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Mardin'de, silahlı saldırıya uğrayan 90 yaşındaki Gevriye Akgüç hayatını kaybetti

Mardin'de, 90 yaşındaki Gevriye Akgüç uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti. Jandarma, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güncel
  • 07.11.2023 10:32
  • Giriş: 07.11.2023 10:32
  • Güncelleme: 07.11.2023 11:33
Kaynak: AA
Mardin'de, silahlı saldırıya uğrayan 90 yaşındaki Gevriye Akgüç hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 90 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Kırsal Yemişli Mahallesi'nde yaşayan Gevriye Akgüç, gece saatlerinde evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Akgüç, saldırıda ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgüç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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