Mardin'de yol çöktü: 2 araç hasar gördü

Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çökme sırasında 2 araç kullanılmayan bir evin içine düşerek hasar gördü.

Mardin'de sağanak yağış nedeniyle çöken yoldaki 2 araçta hasar oluştu.

Merkez Artuklu ilçesinde dün başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle merkez ilçeye bağlı Gül Mahallesi Birinci Cadde Üçyol mevkisinde yolda çökme meydana geldi.

ARAÇLAR KULLANILMAYAN EVE DÜŞTÜ

Çöken yolda park halinde olan otomobil ve hafif ticari araç, metruk bir evin içine düştü.

Araçlarda hasar oluşurken polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.