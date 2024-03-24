Mardin’de 'kaçakçılık ve rüşvet' davası: Binbaşıya beraat, astsubaya ceza

Mardin'de "göçmen kaçakçılığı" ve "rüşvet" suçlamalarıyla yargılanan Binbaşı İ.K. hakkında beraat kararı verildi. Aynı davadan yargılanan biri astsubay dört kişi hakkında ise hapis cezası verildi.

Mardin’de 2020 yılının Ağustos ayında “Göçmen kaçakçılığı” ve “Rüşvet” soruşturması kapsamında yapılan operasyon kapsamında 2’nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı İ.K. ile astsubaylar N.M., A.Ç. ve G.S.'nin de aralarında olduğu 7 kişi tutuklanmasının ardından görülen duruşmada İ.K ve yedi kişi tahliye edildi.

19 Mart’ta görülen karar duruşmasınd ise İ.K beraat etti, astsubay G.S. ise ceza aldı.

‘G.S., POLİSLERİN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ’

MA'nın haberine göre; “Göçmen kaçakçılığı” ve “Rüşvet” soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklanmasının ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, daha sonra benzer suçlamalarla 1’i tutuksuz 8 kişi hakkında iddianame hazırlanmış ve davanın ilk duruşma 12 Ocak 2021’de yapıldı. Hudut Karakol Komutanlığı’nda yapılan işleri ve kurulan şebekeyi anlatan sanıklardan astsubay G.S., yargılama sürecinde ifadesini geri çekti. G.S., polislerin kendisini “Şimdi bunu ‘buradan kaçıyordu’ diye vursak, kim ne görecek” diyerek tehdit ettiğini iddia etti.

G.S. ifadesinin devamında polislerin kendisinden tabur komutanı aleyhine ifade vermesini istediğini belirterek, “Tabur komutanımın sigara kaçakçılığı yaptığı, mülteci kaçakçılığı yaptığı yönünde beyanlarda bulunmamı istediler. Hatta beni bu konudan kurtarmak için güvence vereceklerdi. Beni sonradan soruşturmada tanık yapacaklardı” sözleriyle ifadesini baskı altında verdiğini savundu. Bunun üzerine aralarında Binbaşı İ.K.'nin de olduğu yedi kişi tahliye edildi.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Söz konusu davanın karar duruşmasının 19 Mart'ta Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldüğü öğrenildi. Sanıkların katılmadığı karar duruşmada savcı, sekiz sanığın da cezalandırılmasını istedi. Savcı, aralarında Binbaşı İ.K.'nin de olduğu kişilerin üzerlerine atılı suçun “sanık savunmaları, tanık beyanları, tape kayıtları, fiziki takip tutanağı, HTS kayıtları ve adli sicil kayıtları” kapsamında sabit olduğunu savundu.

BİNBAŞIYA BERAAT, ASTSUBAYA CEZA

Mahkeme, 8 sanık hakkında da “Kaçakçılık kanununa muhalefet, rüşvet almak ve vermek” suçlamalarından beraat kararı verdi. Mahkeme, G.S.'nin mahkeme huzurunda verdiği beyanlarını dikkate alarak, Binbaşı İ.K., astsubaylar N.M. ve A.Ç. ile A.O. hakkında “Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan da beraat kararı verdi.

Mahkeme, astsubay G.S. ile diğer yargılanan isimler olan H.A., K.M. ve A.Ç. hakkında “Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan 5 yıl hapis cezası ile 32 bin TL para cezası verdi.