Mardin’de korkutan yangın: Binada mahsur kalanlar tahliye edildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 9 katlı bir binada yangın çıktı. Bina mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki 9 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman binayı kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle son kattaki bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da mahsur kalan bina sakinlerini merdivenli araç yardımıyla tahliye etti.

Dumandan etkilenen 2’si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.