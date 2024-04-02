Mardin’de muhtarlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün kırsal mahalle Görentepe'de muhtarlık seçimini kazanan taraf ile rakip taraf arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde muhtarlık kavgasında çıkan silahlı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Görentepe mahallesinde iki taraf arasında çıkan muhtarlık tartışması, silahlı kavgaya dönüştü.

112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Olayda, Ş.A. ve İ.Y. yaralanırken, Hilmi A. Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hilmi A'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze bugün toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.