Mardin’de usule aykırı ihale: Kayyum, Sayıştay'ın uyarısını dikkate almadı

Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MARSU’da, 16 milyon TL’lik kanalizasyon ihalesi mevzuata aykırı şekildi “pazarlık usulü” ile verildi. Sayıştay taarfından daha önce hazırlanan raporda, ihalelerin hangi hallerde yapılabileceğine dair belediyeye uyarıda bulunmuştu.

Vali Tuncay Akkoyun’un kayyum olarak atandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MARSU'nun mevzuata aykırı şekilde ihale düzenlediği tespit edildi.

MA'da yer alan habere göre, Belediyeye bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü tarafından 19 Ocak’ta “Muhtelif mahallelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon inşaat yapım işi” adı altında bir ihale açıldı.

Kamu İhale Kanunu’nun (KİK) 21’inci Maddesinin (B) fıkrası kapsamında gerçekleştirilen ihale “pazarlık usulü” ile yapıldı.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ" GEREKÇESİ

İhalenin pazarlık usulü ile yapılmasına ilgili maddenin “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” gerekçe gösterildi.

Yaklaşık maliyeti 16 milyon 590 bin 425,67 TL olarak belirlenen ihaleye 4 firma katıldı ve yüzde 5’i bulmayan kırımla 15 milyon 844 bin 700 TL bedelle “Mehmet Emin Nebioğlu Mühendislik” isimli şahıs şirketine verildi.

Firma ile 5 Şubat tarihinde imzalanan sözleşmede işin yapılacağı yerler, “muhtelif mahalleler” olarak tanımlanarak adres gösterilmedi.

SAYIŞTAY UYARMIŞTI

MARSU'da daha önce incelemelerde bulunan Sayıştay, hazırladığı raporunda KİK'in 21B maddesi nedeniyle kayyım yönetimine uyarıda bulunmuştu. Hangi hallerde yapılabileceği kanunda açık şekilde belirtilmesine rağmen mevzuata aykırı şekilde “pazarlık usulü” ihaleler yapıldığını tespit eden Sayıştay, öne sürülen "koronavirüs" gerekçesini de kabul etmemişti.

AYNI ŞİRKETE BİR BAŞKA İHALE

Aynı firma yine MARSU Genel Müdürlüğü bünyesinde 15 Ocak tarihinde yapılan “açık usul” yöntemi ile yapılan “Mardin İli Midyat İlçesi Zeynel Abidin Erdem Bulvarı Kanalizasyon Şebekesi Ve Yatay Delgi Yapım İşi” ihalesini de aldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 765 bin 511,70 TL olarak belirlenen ihale, Nebioğlu Mühendislik’e 3 milyon 150 bin 460,50 TL bedelle verildi.

Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki bilgilere göre, Mehmet Emin Nebioğlu Mühendislik şirketi 2016 yılında 100 bin TL sermaye ile Batman'da kuruldu. Sonraki yıllarda sermaye artırımına gitmediği görülen şirketin faaliyet alanı, “Mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi (Büyük çaplı revizyon)” olarak tanımlanmış durumda. Firmanın fiş kolları arasında yapım işleri ise görünmüyor.