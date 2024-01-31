Mario Levi’nin ardından: Bu masal burada bitmez

Vedasıyla edebiyat dünyasını yasa boğan Mario Levi, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Yakınları onu BirGün’e anlattı. Yazar Deniz Yüce Başarır, “Edebiyat aşığı olduğu kadar İstanbul’un da aşığıydı. Artık eserlerinde onu yaşatacağız” dedi

Vedat KORKMAZ

“İstanbul Bir Masaldı”, “En Güzel Aşk Hikayemiz”, “Bir Şehre Gidememek” gibi kült eserlere imza atan edebiyatın güçlü kalemi Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

“Benim en derin vatanım Türkçedir” sözüyle tanınan Mario Levi, kendini bir “İstanbul aşığı” olarak tanımlıyordu. Kitaplarında da her zaman bu İstanbul tutkusuna yer vermişti.

Usta yazarın ölüm haberini Levi’nin de içerisinde yer aldığı Buart Sanat Atölyesi şu sözlerle duyurdu: “Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.” Levi, bugün saat 13.00’te Acıbadem Musevi Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

ESERLERİNDE YAŞATACAĞIZ

BirGün’e konuşan seslendirme sanatçısı, yazar Deniz Yüce Başarır Levi’nin vedasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Mario dünya tatlısı bir insandı, her zaman sohbet edebileceğiniz, her zaman bir şeyler öğrenebileceğiniz, dünyaya hep gülümseyen gözlerle bakan, son derece üretken hatta Türk edebiyatının en üretken yazarlarından biriydi. Edebiyata aşıktı, sadece kendi bu kadar üretken olmakla kalmayıp dünya edebiyatını da iyi takip eden, ayrıca edebiyattaki genç kuşak yazarları destekleyen ayrıca yazarlık dersleri de verdi biliyorsunuzdur. İstanbul, azınlıklar onun romanlarında eserlerinde sık sık karşılaştığımız temalardı. Edebiyat aşığı olduğu kadar İstanbul’un da aşığıydı. Tüm bu özellikleriyle edebiyatımızın nadide kişiliklerinden biriydi. Gerçekten onu çok özleyeceğiz, anacağız. Artık eserlerinde onu yaşatacağız diye düşünüyorum.”

İSTANBUL BEYEFENDİSİYDİ

Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan ise Mario Levi’nin çok değerli bir İstanbul beyefendisi olduğunu söyledi. Gerçek bir İstanbul aşığı olduğunu ifade eden kopan, “Mario gerçekten 24 saat okumayı yazmayı düşünen, 24 saat edebiyatın içinde olmayı düşünen, hayata hep edebiyatçı gözüyle bakan ama tüm bunları yaparken de hayatın o anlık duygularını, duygulanımlarını, tatlarını, lezzetlerini, paylaşımlarını da kaçırmayan, çok hayatın içinde bir insandı. Çok değerli bir İstanbul beyefendisiydi, gerçek bir İstanbul aşığıydı. İstanbul’u her zaman kaleminin ucunda taşıyan bir insandı” dedi ve ekledi: “Çok paylaşımcıydı, bu paylaşımcılığıyla da çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Onlarla tek tek ilgilendi, bu hocalıkta çok zor bir şeydir tek tek ilgilenebilmek. Bunu mümkün olduğunca yaptı. Çok sakin bir neşesi vardı, bir yanda da dediğim gibi çok hayatın içinde bir insandı. Çok okuyan, çok yazan, çok da üreten bir insandı ve geride çok sayıda kitap bıraktı.”

TAM BİR DİRENİŞÇİYDİ

“Bu masal burada bitmez” başlığıyla yazarın ölüm haberini paylaşan P.E.N Yazarlar Derneği, yaptıkları açıklamada şunları belirtti: “Edebiyat dünyası bir değerini daha yitirdi. Yazın dünyasında "İstanbul Aşığı" yazar olarak tanınan, inceliklerle dolu, edebiyatımızın güçlü kalemi değerli Mario Levi'yi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. İstanbul sokaklarında, her bir kaldırım taşının altında öyküsü bulunan yazarımız, açtığı yazarlık atölyeleri ile onlarca yeni kalemi bizlere tanıştırdı. İstanbul masalları yazdı, bize pandispanyalar sundu… Birkaç dönem PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulunda görev alarak, tüm sorumluluklarını yerine getirdi. Bizlerle birlikte mahkeme kapılarında, yazarlara, gazetecilere, sanatçılara yapılan haksızlıklara karşı direndi. Mario Levi eserleriyle yaşayanlar arasına katıldı ve sonsuzluğa göçtü. Ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı diler, bu masal bitmez diyoruz. Edebiyatımıza katkıları için minnet duyuyoruz. Huzur içinde uyusun.”