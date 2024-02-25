Marketlerde “olgun sebze” dönemi: Çürük sebzeler ucuza satışta

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un, Ankara’da bir zincir marketten paylaştığı fotoğraf, Türkiye’deki ekonomik krizin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Çürümeye yüz tutmuş sebzenin, “Olgun sebze” etiketiyle ucuza satışa çıkarıldığını belirten Bulut, “Vatandaşlarımıza reva gördükleri hayat bu” diye konuştu

BirGün/ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Burhanettin Bulut’un Ankara’da bir markette çektiği fotoğraf, Türkiye’deki ekonomik krize ayna tuttu.

Bulut, sosyo ekonomik açıdan görece avantajlı bir semtte çekildiği belirtilen fotoğraf ile Türkiye’de, “Olgun sebze” döneminin başladığını ifade etti.

İktidarın, “Türkiye Yüzyılı” ifadesi ile hayal sattığını vurgulayan Bulut, “Vatandaşımıza reva gördükleri hayat da bu” dedi.

Zincir markette, çürümeye yüz tutmuş, çöpe atılması gereken biberlerin, “Olgun Sebze” etiketi ile paketlendiğini ve indirimli şekilde raflara konulduğunu belirten Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koltuklarında oturup, ‘Ekonomi şöyle iyi, böyle iyi’ diyenlerin, vatandaşa çürük sebze yedirenlerin yüzleri bile kızarmıyor. Saray’da ejder meyveli smoothie içenlerin bu tablo karşısında hiç mi vicdanları sızlamıyor? Türkiye’de milyonlarca vatandaşımız ucuz ekmek kuyruklarında dakikalarca beklerken, iktidardan beslenen bir avuç şanslı azınlık, hem karınlarını hem kasalarını dolduruyor.”