Marketlerde yeni dönem başlıyor: Yanıltıcı etiket önlemleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada yanıltıcı etiketlere yönelik tedbirler aldı. Bundan sonra "tadında, lezzeti, keyfi ve aromalı" gibi ifadeler kullanılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı marketlerdeki ürünler için yanıltıcı etiketlere karşı yeni tedbirler aldı. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini amaçlanan tedbirlerde artık "tadında, lezzeti, keyfi ve aromalı" gibi ifadeler kullanılamayacak. Karara uymayan markalara ise cezai işlem uygulanacak.

TRT Haber'den Yasemin Asan'ın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, yanıltıcı etiketler için harekete geçti.

Bakanlık, yanıltıcı etiketlemelere karşı yeni tedbirler aldı. Artık gıdalarda "tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi ifadeler kullanılmayacak.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Mücahit Taha Özkaya, alınan tedbirin koruyucu bir unsur olduğunun altını çizerken "Satılan ürünler evet tereyağı diye aldığı margarin veya salça diye aldığı domates sosu gibi ürünler aslında gıda güvenliği açısından bir sakıncası olan ürünler değil ama tüketiciyi yanıltıcı olaylar vardır. Tenekenin üzerine zeytin resmini koyup ayçiçek yağı satanlar gibi. Bitkisel karışımlı yağ satanlar gibi. Böylelikle tüketicinin daha bilinçli hale gelmesi sağlayacak." dedi.

GIDA ETKİKETİNE STANDART GELECEK

Gıda etiğine uygun olmayan unsurların da etiketlerde yer alamayacağını belirten Özkaya şöyle konuştu:

"Gıda etiği açısından ön plana çıkarılan bazı unsurlar, fotoğraflar olabiliyor. Bazı harflerin ön plana çıkarılması gibi punto olarak büyük konması veya fotoğrafların konması gıda etiği açısından uygun değildir. Bunlar da dikkate alınacaktır."

KARARA UYMAYAN MARKALARA CEZA

Gıda ürünlerindeki etiketlerle ilgili çalışma tamamlandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Uygulamaya geçiş takvime bağlanacak. Karara uymayan markalara cezai işlem uygulanacak.