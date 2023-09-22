Marlboro emekçileri, işe iade davasını kazandı

İzmir Torbalı’da yer alan Philip Morris’e bağlı Euroserve firmasında Gıda-İş Sendikası’na üye olduğu için işten çıkartılan işçiler, işe iade ve sendikal tazminat davasını kazandı.

İzmir'de, sendikalı oldukları için işten atılan ve 87 gün boyunca fabrika önünde direnen Philip Morris (Marlboro) işçileri işe iade ve sendikal tazminat davasını kazandı.

Evrensel'den Eda Aktaş'ın haberine göre, İzmir 23’üncü İş Mahkemesi’nde görülen davada hakim işçileri haklı buldu.

Mahkeme kararında, “İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının davalı Euroserve Hizmet ve İşletmecilik Anonim Şirketi nezdinde işe iadesine karar verilmiştir” denildi.

Feshin sendikal nedenle olduğunun anlaşıldığını ifade eden mahkeme, işvereni sendikal tazminat ödemeye mahkum etti.

“İŞÇİLER ANAYASAL HAKKI İÇİN BİLE MÜCADELE ETMEK ZORUNDA”

Mahkeme sonucunu değerlendiren DİSK/Gıda-İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Ufuktan Öden, “Bu durumu sadece mahkeme süreci olarak değil bütün bir süreç olarak değerlendiriyoruz. İşçi ve emekçiler bu ülkede anayasal hakkını bile kullanmak için mücadele etmek zorunda kalıyor. Sadece Marlboro’da değil Türkiye’nin dört bir yanında sendikalı olduğu için haksız yere işten atılan ve yıllarca hakkını alamayan işçiler var. Marlboro’da işçiler kararlı duruşu ve birlikte mücadele ettiği için kazandı. Bu dava ile mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuzu göstermiş olduk” dedi.