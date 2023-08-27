Marmara Adası’nda tekne alabora oldu: 1 ölü

Balıkesir'in Marmara Adası'nda dört kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucunda 38 yaşındaki Seyfi Sercan Koyuncu hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Marmara Adası’nda 4 kişi tekne ile gezintiye çıktığı sırada fırtınaya yakalandı.

Teknenin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Marmara Adası Çınarlı Mahallesi liman girişinde gezintiye çıkan 4 arkadaşın bulunduğu tekne fırtına sebebiyle alabora oldu.

Teknede bulunan 4 kişiden 3’ü kurtarılırken, denizden baygın şekilde çıkarılan Seyfi Sercan Kalyoncu (38) ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalyoncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.