Marmara'da batan geminin enkazı çıkarılmayacak

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi'nde batan geminin eski ve maliyeti yüksek olduğu için çıkarılmayacağını söyledi.

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatı 7'nci gününde de bulunamadı.

Çalışmaların 3'üncü gününde, gemi enkazında sonar cihazıyla tespit edilen ve olaydan 128 saat sonra çıkarılan cenazenin yağcı Hüseyin Tutuk'a (40) ait olduğu belirlendi.

Aramalar bugün de Tutuk'un cansız bedeninin bulunduğu makine dairesinde yoğunlaştırılacak.

Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli gemiden, 15 Şubat'ta saat 06.32'de alınan acil durum sinyali, saat 07.12'de kesildi.

51 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BATUHAN A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'nin, sonar cihazıyla gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi.

2 MÜRETTEBAT GEMİDE

Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batıp deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Battığı pozisyonun arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi de yapıldı. Öte yandan sonar cihazıyla yapılan incelemede kayıp 6 mürettebattan 2’sinin gemi enkazında olduğu tespit edildi.

AŞÇI ZEYNEP'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kurulan kriz merkezinden koordine edilen aramaların 3'üncü gününde, kayıp gemiye ulaşmak için ilk dalış yapıldı. Deniz Kuvvetleri personeli, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye, Karadeniz açıklarından bölgeye gelen arama kurtarma gemisi TCG AKIN'a kurulan asansörle denize inerek daldı. Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafede yapılan dalışta, kayıp 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cenazesine, olaydan 56 saat sonra ulaşıldı. Kaptan köşkünde cenazesi bulunan ve geminin dümeninde olduğu değerlendirilen Kılınç, Adana’da toprağa verildi.

GEMİDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ÇEKMİŞTİ

Özel eğitimli dalgıçlarla SAS komandolarının TCG AKIN'dan gerçekleştirdiği dalışlarda, batık geminin makine dairesine ulaşıldı. Kapısı güçlükle açılan makine dairesinin girişinde, gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeni bulundu. Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen Tutuk, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verilecek. Tutuk, ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını söylemiş ve o anları kayıt altına almıştı. Görüntülerde 6 saattir aynı yerde olduklarını söyleyen ve '5'inci, 6'ncı elbisem bu, gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" diyen Tutuk'un eşine, saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu belirlenmişti.

ÇALIŞMALAR MAKİNE DAİRESİNDE YOĞUNLAŞTIRILACAK

Hüseyin Tutuk'un cansız bedeninin bulunduğu makine dairesinin girişindeki merdiven boşluğu, dalgıçlar tarafından da görüntülenirken, batma anına kadar güvertede, fırtınadan havalanan brandayı kontrol altına almaya çalıştıkları değerlendirilen diğer 4 mürettebatın izine rastlanmadı. Batıktaki arama çalışmalarının geminin makine dairesinde yoğunlaştırılarak süreceği kaydedildi. Olası kaza ya da batma durumu düşünülmeyerek, gemideki eşyaların sabitlenmemesi nedeniyle, depremde olduğu gibi sarsılmayla devrilen dolaplar alanı daraltırken, çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

BATIK ÇIKARILMAYACAK

Bugüne kadar, geminin kaptan köşkü, mürettebat kamaraları ve güvertesi detaylı aranırken, makine dairesinin de aranmasının ardından, gözden kaçma ihtimaline karşı enkazın en baştan bir kez daha aranacağı belirtildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalar bittiğinde, BATUHAN A isimli geminin, eski ve maliyeti yüksek olduğundan, battığı yerde kalacağını söyledi.

BATMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Geminin batma nedeni de araştırılıyor. Olayla ilgili 4 savcının yürüttüğü soruşturma için, deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi de görevlendirildi. GSM şirketlerinden, geminin 6 mürettebatının telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendi. Gemideki mürettebatın neden yardım istemediği ve bu süreçte kimlerle telefon görüşmesi yapıldığı HTS kayıtlarıyla belirlenecek. Bu sırada, 2-3 metre boyundaki dalgalara dayanıklı olan geminin batması için olağanüstü bir durum olması gerektiği belirtilirken, yetkililer bir kez daha brandayı işaret etti. Normal şartlarda yükün, güverte üzerindeki kapalı kasalarda taşınması gerekirken, 1250 ton mermer tozunun üzerine örtülen ve sabitlenmeyen brandanın fırtınayla havalanarak deniz suyunu yükün üzerine taşıdığı, aynı zamanda sağanakla da ıslanan ve ağırlığı artan yükün geminin batmasındaki en büyük etken olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan geminin seyir halindeyken mi battığı, yoksa durduktan sonra su almaya başlayarak mı battığı, enkazda yapılacak incelemeyle belirlenecek.