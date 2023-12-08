Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Güncel 08.12.2023 11:30 Giriş: 08.12.2023 11:30

Güncelleme: 08.12.2023 11:32 Kaynak: İHA

A- A A+

Fotoğraf: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında Poyraz fırtınası etkili oluyor. İki gün süreceği tahmin edilen poyraz fırtınası sebebiyle Tekirdağ’da birçok balıkçı teknesi, balıkçı limanına çekerek rıhtıma bağladı. Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük konteyner gemileri de Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarına demirleyerek poyraz fırtınasının geçmesini bekledi.