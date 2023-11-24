Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattındaki planlı tüm seferler ile Avşa Adası'ndan saat 06.00 kalkışlı Marmara-Balıklı-Erdek feribotu dışındaki diğer tüm tarifeli seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Pazar günü ise Avşa Adası'ndan saat 06.00, Marmara Adası'ndan ise saat 06.45'de seferleri fırtına beklentisi nedeniyle yapılamayacak.