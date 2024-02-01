Marmara'da peş peşe 3 deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den 'canlı fay' uyarısı

Marmara Denizi'nde son 24 saatte meydana gelen depremleri değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin 4'ten küçük olduğuna dikkat çekerek, "Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler" ifadesini kullandı. Görür, öte yandan Marmara'da hali hazırda bir deprem beklediklerine yönelik uyarısını yineleyen Görür, "Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi’nde son günlerde fay hareketliliği yaşanıyor.

Marmara Denizi'nde son 24 saatte meydana gelen 3.2 ve 3.4 ve 3,6 büyüklüklerindeki depremler sonrası "Olası büyük İstanbul depreminin habercisi mi?" sorusu da yeniden merak konusu oldu.

Söz konusu depremleri değerlendiren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, peş peşe yaşanan depremlerin fayların doğal hareketleri olduğunu kaydetti. "Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum" ifadelerini kullanan Görür, Marmara'da hali hazırda bir deprem beklendiği uyarısını da yineledi.

TGRT Haber’e konuşan Görür, şunları kaydetti:

"Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum. Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler. Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden? O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın. Ama Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir."