Marmara'da yüzey suyu sıcaklığı düşmüyor: Uzmanlardan 'müsilaj' uyarısı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Şu anda Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı, yüzeyde 20 santigrat derece; bu çok yüksek" dedi. Sarı, bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirini etkileyeceğini ve müsilaj tehlikesine yol açabileceğini belirtti.

Marmara Denizi'nde yüzey sıcaklığı Kasım hala 20 derece civarında seyrediyor.

Deniz yüzey sıcaklığındaki artış, müsilaj sorununu tekrar gündeme getirebilir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da bu oranın deniz derinlerinde de yüksek olduğuna dikkat çekti.

Sarı ayrıca yaz döneminin kurak olduğuna dikkat çekerek tüm dünyada deniz suyu sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığını belirtti.

Sonbahar mevsiminin de kurak geçtiğini hatırlatan Sarı, yağışların az olmasına dikkat çekti.

Sarı, denizin yüzey sıcaklığının yüksek olmasının besin zincirini etkileyebileceğini söyledi.

MÜSİLAJ TEHLİKESİ

Marmaras Denizi için müsilaj tehlikesinin de bulunduğunu belirten Sarı, "Şu anda Karadeniz'den Marmara Denizi'ne gelen su miktarı da minimum düzeyde. Dolayısıyla yağışların da olmaması nedeniyle denizdeki görüş çok iyi. Denizdeki besin üretimi, ilk üretim dediğimiz üretim azaldı. Marmara Denizi'nde normalde baktığınızda 2 metre, 3 metrede görebildiğiniz dipleri, şimdi 7-8 metrede görebilir hale geldiniz. Bu aşama, aslında kurak yazdan sonra beklediğimiz bir durumdu. Eğer yağışlar birden artarsa, yağışların artması ile denize taşınacak besinden sonra, besindeki üretimi dikkatle takip etmemiz lazım. Çünkü Marmara Denizi, 2021 yılında korkunç bir müsilaj felaketi yaşadı. Bunun acı tecrübelerini gördük. Müsilaj zaten sonbaharda oluşmaya başlayıp, ilkbaharda yüzeye çıkan bir ekolojik felaket. Onun için dikkatle izlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

MARMARA'DA YOĞUN AVCILIK

Marmara Denizi'nde balıkçılığın da yoğunlaştığını belirten Sarı, "Marmara Denizi'nde şu anda balıkçılık da hamsi avcılığına yoğunlaşmış durumda. Son 2 haftadır az miktarda lüfer çıkıyor. Ancak neredeyse bütün denizlerdeki büyük tekneler, Marmara'ya yoğunlaşmış durumda. O kadar çok teknenin Marmara Denizi'nde bu yoğunlukta bir avcılık yapmasının, önümüzdeki günlerde acı faturaları olacağını da unutmamalıyız" diye konuştu.