Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde, Balıkesir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde saat 23.05'te yerin 4.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 7, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)
Tarih:2023-11-07
Saat:23:05:48 TSİ
Enlem:40.471 N
Boylam:27.526 E
Derinlik:4.33 km
Detay:https://t.co/kWTPPqVydu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'de meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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