Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde, Balıkesir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde saat 23.05'te yerin 4.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'de meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.