Marmara Denizi'nde batan gemi: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazında 6. günde yapılan aramalarda çalışanlardan Hüseyin Tutuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Tutuk'un cep telefonu ile çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Tutuk'un cep telefonu ile çektiği görüntülerde, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor. 5'inci, 6'ncı elbisem gece 01.00'den bu yana. 6 saattir aynı yerdeyiz" dediği duyulmuştu.

Güncel 21.02.2024 06:51 Giriş: 21.02.2024 06:51

Güncelleme: 21.02.2024 06:58 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DHA