Marmara Denizi'nde batan gemi: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazında 6. günde yapılan aramalarda çalışanlardan Hüseyin Tutuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Tutuk'un cep telefonu ile çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Tutuk'un cep telefonu ile çektiği görüntülerde, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor. 5'inci, 6'ncı elbisem gece 01.00'den bu yana. 6 saattir aynı yerdeyiz" dediği duyulmuştu.
Marmara Denizi'nde su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürerken, 6. günde yapılan (dün) aramalarda bulunan ikinci cansız bedenin, çalışanlardan Hüseyin Tutuk'a ait olduğu belirlendi.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, SAS komandolarının enkazda yaptıkları aramalarda kayıp personelden birinin cansız bedenine, makine dairesinde ulaşıldığını söyledi.
Dalgıçların uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan cansız beden, Sahil Güvenlik botuyla Karacabey Kurşunlu Limanı'na getirildi.
Cansız bedenin, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu tespit edildi.
Kurşunlu'da karaya çıkarılan Tutuk'un cansız bedeni, otopsi için cenaze aracıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Tutuk'un cenazesinin, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesi kırsal Urganlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Kayıp diğer 4 personel için aramaları sürüyor.
BATAN GEMİYİ EN SON TUTUK KAYDA ALMIŞTI
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazında 6. günde yapılan aramalarda bulunan ikinci cansız bedenin, çalışanlardan Hüseyin Tutuk'a ait olduğu belirlendi. Hüseyin Tutuk, gemi batarken yaşananları kayda alan son kişiydi.
Tutuk'un cep telefonu ile çektiği görüntülerde, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor. 5'inci, 6'ncı elbisem gece 01.00'den bu yana. 6 saattir aynı yerdeyiz" dediği duyulmuştu.
ZEYNEP KILINÇ'IN CANSIZ BEDENİ 17 ŞUBAT'TA BULUNMUŞTU
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.