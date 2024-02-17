Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatı 3 gündür aranıyor

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki kayıp 6 mürettebatını arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatını aramaları çalışmaları sürüyor.

Balıkesir’in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide bulunan 6 mürettebattan halen haber alınamadı.

Arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. Sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalar havadan, karadan ve denizden sürüyor.

DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ

Ayrıca, dün Vali Mahmut Demirtaş’ın açıkladığı üzere 17.00’da Deniz Kuvvetleri tarafından planlanan dalış, TCG Akın gemisinin halatının kopması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Öte yandan, Kurşunlu Mahallesi’ndeki kriz merkezinde mürettebatın yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor.