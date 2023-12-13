Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'da da hissedildi

AFAD'ın aktardığı verilere göre, Marmara Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi.

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Marmara denizinde akşam saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Gemlik körfezinde meydana geldi. #DEPREM

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.64 km] Mudanya (Bursa)

Tarih:2023-12-13

Saat:23:04:38 TSİ

Enlem:40.42667 N

Boylam:28.8225 E

Derinlik:9.11 km

Detay:https://t.co/d233lsaRbE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2023 3,7 büyüklüğünde açıklanan depremin derinliği ise 9.11 kilometre olarak belirtildi. Deprem İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi.