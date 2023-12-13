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Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'da da hissedildi

AFAD'ın aktardığı verilere göre, Marmara Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Güncel
  • 13.12.2023 23:21
  • Giriş: 13.12.2023 23:21
  • Güncelleme: 13.12.2023 23:29
Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'da da hissedildi

Marmara denizinde akşam saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Gemlik körfezinde meydana geldi. 

3,7 büyüklüğünde açıklanan depremin derinliği ise 9.11 kilometre olarak belirtildi. Deprem İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi.

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