Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'da da hissedildi
AFAD'ın aktardığı verilere göre, Marmara Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi.
Marmara denizinde akşam saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Gemlik körfezinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.64 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2023-12-13
Saat:23:04:38 TSİ
Enlem:40.42667 N
Boylam:28.8225 E
Derinlik:9.11 km
Detay:https://t.co/d233lsaRbE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
3,7 büyüklüğünde açıklanan depremin derinliği ise 9.11 kilometre olarak belirtildi. Deprem İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi.
Sıradaki Haber