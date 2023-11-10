Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısında İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova’da yarın etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yarın başlaması beklenen fırtınanın, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova’da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Fırtına sırasında, rüzgarın yer yer 90 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

Uyarıda, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.