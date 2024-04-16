Marmara'nın batısı için "fırtına" uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısında bulunarak çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar rüzgarın güney ve batı yönlerden; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.