Marmara Üniversitesi’nde yemekhaneye yüzde 200 zam

Ekonomik krizle birlikte barınma ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan öğrencilerin karşısına bu kez de beslenme sorunu çıktı. Üniversiteler arka arkaya yemek ücretlerine zam yapmaya başladı.

Son olarak Marmara Üniversitesi yönetimi, yemekhane ücretlerine yüzde 200 zam yaptı. Dün yayınlanan fiyat listesine göre, öğrenci yemeklerinin ücreti bugünden itibaren 15 liraya çıkarıldı.

Öğrenciler normalde yemeğe 5 lira ödüyordu.

Akdeniz Üniversitesi yemekhanesinde de 6,5 lira olan yemek ücreti 14 lira oldu. Zammın, öğrencilerden tepki gelmesin diye okullar tatilken yapılması ise dikkat çekti.