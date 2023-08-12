Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde yarın için fırtına uyarısı yaptı.

Güncel
  • 12.08.2023 23:44
  • Giriş: 12.08.2023 23:44
  • Güncelleme: 12.08.2023 23:48
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı

 Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın 09.00-23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinin kuzeyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​

Meteorolojiden 2 önemli uyarı: İç bölgelerde sıcaklık artıyor, bir bölgede şiddetli sağanak
Meteoroloji, 13 Ağustosa dikkat çekti: Sıcak hava dalgası geliyor
BirGün'e Abone Ol