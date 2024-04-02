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Marmaray'da intihar girişimi

İstanbul'da Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Seferlerde aksama yaşanıyor.

Güncel
  • 02.04.2024 12:27
  • Giriş: 02.04.2024 12:27
  • Güncelleme: 02.04.2024 12:36
Kaynak: DHA
Marmaray'da intihar girişimi
Fotoğraf: DHA

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcu raylara atladı.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.

İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

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