Marmaray'da intihar girişimi
İstanbul'da Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Seferlerde aksama yaşanıyor.
Kaynak: DHA
Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcu raylara atladı.
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) April 2, 2024
Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir.
İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.