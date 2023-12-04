Marmaris Belediye Başkanı Oktay yeniden aday oldu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yeniden belediye başkanlığına aday olduğunu açıklayıp, aday adaylığı başvurusunda bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçim çalışmaları kapsamında belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği içinb adaylık başvuruları başladı.

Muğla’da CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bugün yeniden aday olduğunu açıkladı. CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, belediye başkan yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş, belediye meclis üyeliği aday adayları ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay, parti üyeleri ile başvuru gerçekleşti. Marmaris CHP ilçe binasında yapılan adaylık başvurusunda konuşan Oktay "Amacımız huzurlu ve barış içinde bir kent oluşturmaktı bunu da başardık" dedi.

Oktay, mesai arkadaşları ile birlikte bu kararı aldığını belirterek "Marmaris Belediye Başkanlığı'na devam etmenin kararını aldık. Bugün de resmi olarak partimizin takvimi içerisinde başvurumuzu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Oktay, başvuru dosyasını CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir’e teslim ederek resmen aday adayı olduğunu duyurdu.

Marmaris Belediye Başkanlığı için şu ana kadar Marmaris CHP'den Acar Ünlü, Fatma Gebeş Çimen, Perrin Helvacı ve Mehmet Oktay aday adayı olduklarını açıkladı.