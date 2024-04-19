Marmaris Kent Konseyi: Marmaris’i Sinpaş’a yem etmeyeceğiz

Muğla Kızılbük’te Sinpaş’ın otel projesinde devam eden inşaatın girişinde yurttaşların giriş çıkışlarının engellendiği kapının kırılması ile ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma sonrası yapılan açıklamada, “Biz inanıyoruz ki yaz bitmeden tüm gerçekler ortaya çıkacak ve bu talan organizasyonu son bulacak. Marmaris’i Sinpaş’a yem etmeyeceğiz” denildi.

BİRGÜN EGE

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş /Kızılbük GYO’nun otel projesinde kapıya zarar verildiği gerekçesiyle Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi Üyesi Korcan Yılmaz’a mala zarar vermek suçundan açılan davanın ilk duruşması Marmaris 2. Asliye Mahkemesi’nde görüldü. Dava 30 Nisan’a ertelendi.

Marmaris Adliyesi önünde Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi adına açıklama yapan Murat Sütçüoğlu, “Şirket kendisine ait olmayan milli parkı işgal edip halkı milli parka sokmadığı gibi mahkemeyi de yanıltarak İçmeler/Aşıklar Tepesinde Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü/Marmaris Kaymakamlığına ait olan kapıyı sanki Sanpaş’a ait ve kendi parselinin kapısı gibi gösterip arkadaşımızı şikayet etmiştir. Mahkemeye sunduğumuz belgede kapının milli parka ait olduğu ve açık tutulması gerektiği ile ilgili yazı şirketin ne yapmaya çalıştığını ayan beyan ortaya koymaktadır. Bizler; kendini kanunların üstünde görenlere, arkasında siyasi gücü ve paranın gücünü kullanarak herkesi satın alabileceğini zannedenlere asla boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Sinpaş’ın Marmaris’i talan etmesine geçit vermeyeceğiz” dedi.

Gerçeklerin gizlenemeyeceğini belirten Sütçüoğlu, “Bu gerçeklerden biri de bu dava sayesinde ortaya çıkmıştır. Buradan arkadaşımız için açılan davanın iddianamesinde savcının da belgelediği bu durum için defalarca yaptığımız suç duyurusunu bir kez daha yapıyoruz. Bu sefer biz demiyoruz sayın savcı söylüyor. İddianamede yer alan “….şüphelinin kapıya geldiği, şirket çalışanları tarafından engellendikleri ve aralarında tartışma çıktığı…..” tespiti TCK’nın 262.maddesine göre işlenmiş bir suçtur. Aynı zamanda iddianamede yer alan Aşıklar Tepesinde bulunan ve milli parka ait olan kapıyı “inşaat alanına girişi engelleyen kapıya geldiği” denilerek TCK’nın 288. Maddesine göre de bir suç işlendiği ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: “Biz inanıyoruz ki yaz bitmeden tüm gerçekler ortaya çıkacak ve bu talan organizasyonu son bulacak. Şirket istediği kadar dava açsın, şikâyette bulunsun. Kendi hukuksuzluğunu gizleyemeyecek. Tüm Marmaris gerçeğin ne olduğunu ve nasıl olduğunu biliyor. Marmaris’i Sinpaş’a yem etmeyeceğiz.”